Orhan Sümer: Vatandaş Bir Sene Boyunca 9 Günlük Tatilin Faturasını Ödeyecek

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, dar gelirli vatandaşların dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde daha da borçlandığını belirterek, "Özellikle sabit gelirli ve ücretli çalışanlar, şimdi bir sene boyunca dokuz günlük bayram tatilinin faturasını ödemek zorunda kalacak. Türkiye ekonomisi artık raydan çıkmıştır" dedi.

Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde esnafın beklediği kazancı sağlayamadığını, dar gelirli vatandaşların ise daha çok borçlandığını belirtti. Sümer, açıklamasında şunları kaydetti:

"KÜÇÜK ESNAF KEPENK AÇMASA DAHA KARDA OLACAK"

"Vatandaşın alım gücü o kadar azaldı ki birçok aile kurban kesemedi. Bununla birlikte alışveriş yapmaktan uzak bir bayram geçti. Millet kredi çekerek bayramda memleketine gidebildiği için alışverişler de büyük oranda kısıtlı olarak gerçekleşti. Bayramda satış yapmayı bekleyen özellikle küçük ve orta sınıf esnaf ne yazık ki gereken kazancı sağlayamadı. Türkiye öyle bir duruma geldi ki ekonominin dinamosu küçük esnaf, kepenk açmasa daha karda olacak.

"FİYATLAR HEM VATANDAŞIN HEM ESNAFIN TADINI KAÇIRDI"

Vatandaş, aslında uzun zamandır kemer sıkma politikasını kendi evinde uyguluyor. Ülkeyi yönetenler saltanatlarından ve lüksten ödün vermeden yaşamaya devam ettikleri için ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Bayramda çocuğuna bayramlık, ziyarete gitti evlere hediyeler almak isteyen vatandaşlar, bir kez daha yüksek fiyatlar ve dar gelirli olmanın gerçekliğiyle yüzleşti. Fiyatlar hem vatandaşın hem esnafın tadını kaçırdı.

"VATANDAŞ TÜM YIL BAYRAM TATİLİNİN FATURASINI ÖDEYECEK"

Her bayram, memleketimize neşesiyle coşkusuyla gelirdi. Bu bayram ne yazık ki öyle olmadı. Vatandaşlar, otobüsle memleketine gitmek için bile inanılmaz paralar ödemek zorunda kaldıkları gerçeğiyle yüzleştiler. Yüzbinlerce öğrenci, kampanyalarla otobüs bileti almak zorunda kaldı. Kredi çekebilenler, en az bir senelik krediler çekerek memleketlerine gittiler. Özellikle sabit gelirli ve ücretli çalışanlar, şimdi bir sene boyunca dokuz günlük bayram tatilinin faturasını ödemek zorunda kalacak. Türkiye ekonomisi artık raydan çıkmıştır. 10 asgari ücret tutarında güneş gözlüğü takıp millete 'sabredin' diyenlerin vatandaşa verecek bir şeyi yoktur."