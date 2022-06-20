Orhan Sümer: "Vatandaş Sadece Enflasyonun Değil Tek Adam Rejiminin Faturasını Ödüyor"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Son hafta tüketici kredilerinde 12,3 milyar, kredi kartı borçlarında ise 4,2 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28,1 milyar lira düzeyine çıktı. Yani artık vatandaş sadece enflasyonun değil tek adam rejiminin faturasını ödüyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ekonomideki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) vatandaşların daha fazla kredi kullanımını önlemek için vadeleri kısaltma kararı aldığını vurgulayan Sümer, "Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 10 Haziran itibariyle 1 trilyon 201 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların bu borcunun 925 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 276 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor" dedi.

Orhan Sümer'in açıklaması şöyle:

"ÜLKEDE HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ İCRALIK"

"Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak – 17 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 4 milyon 396 bin yeni dosya geldi. 3 milyon 248 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 506 bin adet artarak 17 Haziran itibariyle 23 milyon 718 bine çıktı. 84 milyonluk ülkede her 3 kişiden biri icralık duruma geldi."

"HEY AY ON BİNLERCE ESNAF İFLAS EDİYOR"

"TESK'in verilerine göre ise bu yıl ocak-mayıs döneminde toplam 124 bin 500 yeni esnaf, esnaf siciline kaydoldu. 47 bin 128 esnaf ise kapandı. Yeni açılan esnaf sayısında yüzde 4,3, kapananlarda ise yüzde 17,7 oranında artış yaşandı. Yani çarklar dönmüyor. Esnaf faturasını ödeyemezken, en yetkili Bakanın çıkıp çarklar dönüyor açıklaması çok üzücüdür. Her ay on binlerce esnaf iflas ediyor. Ödeyemedikleri borçları yüzünden ekmek teknelerini kapatmak zorunda aklıyorlar."