Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır

16.07.2022 15:15
Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ekonomik krizi 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkilendiren AKP iktidarını eleştirerek, “Bu ülkenin başına FETÖ’yü bela eden AKP iktidarıdır. Zaten kendileri de birçok yerde bunu belirttiler. Ekonomi yönetemeyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden ise tek adam rejimi, yani Saray iktidarıdır. Milleti kandırmak için 15 Temmuz’u alet etmeye çalışmak acizliktir. Saltanat düzeni artık son bulacak, demokratik ve güçlü Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ekonomik krizi 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkilendiren AKP iktidarını eleştirerek, "Bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden AKP iktidarıdır. Zaten kendileri de birçok yerde bunu belirttiler. Ekonomi yönetemeyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden ise tek adam rejimi, yani Saray iktidarıdır. Milleti kandırmak için 15 Temmuz'u alet etmeye çalışmak acizliktir. Saltanat düzeni artık son bulacak, demokratik ve güçlü Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmalarında ülkedeki krizi 6 yıl önceki darbe girişimi ile ilişkilendiren AKP hükümetini eleştirdi. "Bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden AKP iktidarıdır. Zaten kendileri de birçok yerde bunu belirttiler. Ekonomi yönetemeyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden ise tek adam rejimi, yani Saray iktidarıdır. Milleti kandırmak için 15 Temmuz'u alet etmeye çalışmak acizliktir" diyen Sümer, şunları kaydetti:

"RANTTAN VE TALANDAN BESLENEN İKTİDAR TÜM KAYNAKLARI TÜKETTİĞİ VE EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ YANLIŞLARDA ISRAR EDİLDİĞİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK BİR KRİZ YAŞIYOR"

"FETÖ elebaşının yanında el pençe fotoğrafları bulunanları, terör örgütü liderine minnet göstermek için koşa koşa ABD'ye gidenleri ekonominin başına getirip sonra hem 'FETÖ ile mücadele ediyoruz' diyeceksiniz hem de bugün ekonomi de yapılanları 15 Temmuz ve FETÖ'ye bağlayacaksınız. Ranttan ve talandan beslenen iktidar tüm kaynakları tükettiği ve ekonomi politikalarındaki yanlışlarda ısrar edildiği için Türkiye büyük bir kriz yaşıyor. Ekonomideki bu başarısızlıklar başka başka olaylarla örtülemez.

"SALTANAT DÜZENİ ARTIK SON BULACAK, DEMOKRATİK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİDEN AYAĞA KALKACAKTIR"

Saray iktidarının yetkilileri meczup yapılanmanın liderine övgü dolu sözler söylerken, her istediklerini verirken CHP, yapılanların yanlış olduğunu söylüyordu. Nasıl ki hain kalkışmayı halk sokaklara çıkarak önledi ve demokrasiye sahip çıktıysa ilk seçimlerde de sandıkta yeniden demokrasiye sahip çıkacaktır. Saltanat düzeni artık son bulacak, demokratik ve güçlü Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır."

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: ANKA

Orhan Sümer, Türkiye, Ekonomi, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:12 İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement