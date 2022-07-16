Orhan Sümer: Vatandaşını Açlığa Mahkum Eden, Tek Adam Rejimi, Yani Saray İktidarıdır

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ekonomik krizi 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkilendiren AKP iktidarını eleştirerek, "Bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden AKP iktidarıdır. Zaten kendileri de birçok yerde bunu belirttiler. Ekonomi yönetemeyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden ise tek adam rejimi, yani Saray iktidarıdır. Milleti kandırmak için 15 Temmuz'u alet etmeye çalışmak acizliktir. Saltanat düzeni artık son bulacak, demokratik ve güçlü Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

Orhan Sümer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmalarında ülkedeki krizi 6 yıl önceki darbe girişimi ile ilişkilendiren AKP hükümetini eleştirdi. "Bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden AKP iktidarıdır. Zaten kendileri de birçok yerde bunu belirttiler. Ekonomi yönetemeyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden ise tek adam rejimi, yani Saray iktidarıdır. Milleti kandırmak için 15 Temmuz'u alet etmeye çalışmak acizliktir" diyen Sümer, şunları kaydetti:

"RANTTAN VE TALANDAN BESLENEN İKTİDAR TÜM KAYNAKLARI TÜKETTİĞİ VE EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ YANLIŞLARDA ISRAR EDİLDİĞİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK BİR KRİZ YAŞIYOR"

"FETÖ elebaşının yanında el pençe fotoğrafları bulunanları, terör örgütü liderine minnet göstermek için koşa koşa ABD'ye gidenleri ekonominin başına getirip sonra hem 'FETÖ ile mücadele ediyoruz' diyeceksiniz hem de bugün ekonomi de yapılanları 15 Temmuz ve FETÖ'ye bağlayacaksınız. Ranttan ve talandan beslenen iktidar tüm kaynakları tükettiği ve ekonomi politikalarındaki yanlışlarda ısrar edildiği için Türkiye büyük bir kriz yaşıyor. Ekonomideki bu başarısızlıklar başka başka olaylarla örtülemez.

"SALTANAT DÜZENİ ARTIK SON BULACAK, DEMOKRATİK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİDEN AYAĞA KALKACAKTIR"

Saray iktidarının yetkilileri meczup yapılanmanın liderine övgü dolu sözler söylerken, her istediklerini verirken CHP, yapılanların yanlış olduğunu söylüyordu. Nasıl ki hain kalkışmayı halk sokaklara çıkarak önledi ve demokrasiye sahip çıktıysa ilk seçimlerde de sandıkta yeniden demokrasiye sahip çıkacaktır. Saltanat düzeni artık son bulacak, demokratik ve güçlü Türkiye yeniden ayağa kalkacaktır."