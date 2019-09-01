Son Dakika Haberleri: Orhan Taşçı: "Mağlubiyeti hak etmedik, hakemin kararları..."
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Orhan Taşçı: "Mağlubiyeti hak etmedik, hakemin kararları..."

3 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'da 3 golle mağlup olup 3 kırmızı kart gören İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller bozuk.Sarı Kırmızılı takımın basın sözcüsü Orhan Taşçı, "Ligin ilk iki haftasında alamadığımız galibiyeti Galatasaray karşısında almak istedik.

Orhan Taşçı:

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'da 3 golle mağlup olup 3 kırmızı kart gören İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller bozuk.


Sarı Kırmızılı takımın basın sözcüsü Orhan Taşçı, "Ligin ilk iki haftasında alamadığımız galibiyeti Galatasaray karşısında almak istedik. İyi de oynadık. Golü de bulduk. Aradaki farkı açacak pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Hakemin de kararları ile sahamızda yenildik" dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Hiç istemediğimiz bir skor ile karşılaştık. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemedik. Ancak hakemin kararlarının önüne geçemedik. Umarım bundan sonraki müsabakalarda hakem hatalarına maruz kalmayız. Emek veriyoruz, çabalıyoruz. Bir çırpıda silinip gitmesini istemiyoruz" açıklaması yaptı.


Orhan Taşçı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesabında olacaklarını da sözlerine ekledi.

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:39 
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