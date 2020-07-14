Orhan Uluca: Sosa çıktı, umutlar bitti - Son Dakika

Orhan Uluca: Sosa çıktı, umutlar bitti

Şampiyonluğu ve düşme potasını etkileyecek olan kritik maçta Hüseyin Cimşir, Ndiaye yerine Ekuban tercihi yaptı ve ön alanda dört forvet karakterli oyuncu ile çıktı sahaya.

Şampiyonluğu ve düşme potasını etkileyecek olan kritik maçta Hüseyin Cimşir, Ndiaye yerine Ekuban tercihi yaptı ve ön alanda dört forvet karakterli oyuncu ile çıktı sahaya. Başka bir ifade ile Cimşir, Ndiaye'ye yetenek yüklemesi yapıp hücum yaptırmayı denemektense Ekuban'ı koşturarak savunma yaptırmayı düşündü.

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Abdülkadir Ömür'ün pasında doğru koşuyu gerçekleştiren Ekuban kalecinin üzerinden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bir önceki maçın kadrosunu bozmayan Denizlispor ise gol sonrası özellikle Zeki Yavru'nun çıkışlarıyla sağ kenardan etkili olsa da çizgiye indiğinde kenar ortası dışında bir hücum varyasyonu düşünmediğinden da Costa ve Hosseini'nin kolay bir şekilde karşıladığı bol orta üretimi ile ilk devreyi geride tamamladı. İkinci devreye duran top organizasyonunda Sacko'nun Novak üzerinden vurduğu gol ile başlayan Denizlispor geriye çekildi, Trabzonspor ise yüklendi.


HAMLE YETERSİZLİĞİ


Trabzonspor aradığı golü bulmak için gereken baskıyı üretti. Zamansız çekilen şutlar, direği sıyıran şutlar derken maçı izleyen herkes golün ne zaman geleceğini merak ediyordu. Maçın 67.dakikasında merkezden Ekuban'ı dikine pasla gören ve iyi bir atak başlangıcı yapan Sosa bir dakika sonra oyundan çıkıp yerini Ndiaye'ye bıraktı. Öndeki dört iyi hücumcusundan vazgeçmek istemeyen ama aynı zamanda hamle gerekliliğinin farkında olan Cimşir'in bulduğu bu kötü çözüm maçın kırılma anıydı.


ELEŞTİRİLER ÇİMŞİR'E


Pereira ters kenarı Sosa gibi göremedi ve top kaybetti. Ndiaye 75'te dripling ile giderken yine basit top kaybı yaptı. Sosa'nın çıkmaması gerektiği gibi, böylesine hücumcu takımda her şeyini ortaya koyan ve aşırı efor harcamış yorgun Abdülkadir Parmak'ın oyunda kalması yenilen ikinci golün de sebebi oldu. Denizlispor'un mücadele gücü ve Levent Kartop'un doğru değişikliklerle maçı iyi yönetmesi ne kadar saygıyı hak ediyorsa şampiyonlukta rakibi Başakşehir'in puan kaybettiği noktada hatalı değişiklikler ve çözüm üretme konusundaki eksiklikleri nedeniyle meslek hayatının henüz başında olan Hüseyin Cimşir de eleştirilmeyi o kadar hak etti.


Abdülkadir Ömür, Denizlispor, Trabzonspor, Zeki Yavru, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 07:46 

Son Dakika Spor Orhan Uluca: Sosa çıktı, umutlar bitti - Son Dakika Spor
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