Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi - Son Dakika
Üye Girişi

Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi

15.02.2023 19:50
Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi

Orhan Veli Karaman Müzik ve Girişimcilik ile uğraşmaktadır kendisinin 3 ülkede (kıbrıs,ingiltere,türkiye) şirketleri vardır markalar için yönetim ve dijital hizmetler vermektedir.

Orhan Veli Karaman Müzik ve Girişimcilik ile uğraşmaktadır kendisinin 3 ülkede (kıbrıs,ingiltere,türkiye) şirketleri vardır markalar için yönetim ve dijital hizmetlervermektedir. Girişimcilere ilham olan Orhan Veli Karaman Türkiye +14 Ülkede hizmet veren OVK Teknoloji (ovk.com.tr) markasının kurucusudur.

Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi

ORHAN VELİ KARAMAN KİMDİR?

31 Ekim 1996 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. 1996 yılında adım attığı dijital dünyaya Web tasarımcısı olarak başladı. Sırasıyla pek çok özel şirkette çalıştıktan sonra 2017 yılında Türkiye'de OVK TEKNOLOJİ ,2022 Yılında İngiltere'de de OVK technology L.T.D firmalarını kurdu.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi - Son Dakika


Son Dakika
21:52 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor Merkez Bankası'nda
21:26 'Tek yürek' programına telefonla bağlanan Kılıçdaroğlu da bağış yaptı
21:09 Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı
20:52 F.Bahçe, G.Saray derken şaşırttı! Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ'un yeni adresi belli oldu
20:47 Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu
20:18 13 yaşındaki Esma'nın enkaz altında ekiplere söyledikleri yürekleri dağladı: Ayağım engel oluyorsa kesebilirsin
19:37 Savcı, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi
19:51 Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesine dahil edildi
19:42 Tarkan'dan depremle ilgili sitem dolu paylaşım: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor
19:26 Basel'in hocası Vogel'in, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına yaptığı uyarı alkış aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 22:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement