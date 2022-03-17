Orhan Veli'nin dizeleri müzikle bir araya gelecek - Son Dakika
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Orhan Veli'nin dizeleri müzikle bir araya gelecek

17.03.2022 16:37
Orhan Veli'nin dizeleri müzikle bir araya gelecek

İş Sanat'ın Türk edebiyatının unutulmaz eserlerini müzik ile buluşturduğu dinletilerde Orhan Veli şiirleri yer alacak.

İş Sanat'ın Türk edebiyatının unutulmaz eserlerini müzik ile buluşturduğu dinletilerde Orhan Veli şiirleri yer alacak.

"Gün Olur, Alır Başımı Giderim" başlıklı dinleti, 21 Mart'ta İş Sanat'ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşacak.

Orhan Veli'nin insan ve doğa sevgisine yer verdiği şiirler, Metin Belgin tarafından yorumlanacak.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye koyduğu Orhan Veli şiirlerinin bestesine Serdar Yalçın imza attı.

Usta şairin şiirlerinden bestelenen eserleri ise Deniz Erdoğan Likos, Zafer Erdaş, Ferhat Ferat, Engin Gürkey, Kubilay Sezerel ve Yiğit Şen yorumlayacak.

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Orhan Veli, 21 Mart, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orhan Veli'nin dizeleri müzikle bir araya gelecek - Son Dakika


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