Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında - Son Dakika

Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında

14.11.2020 17:06
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında, System.String[]

"Garip" akımının kurucularından Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık, ölümünün 70'inci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

"Garip" akımının kurucularından Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık, ölümünün 70'inci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

Türk Edebiyatı'nda 'Garip' akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, sevenleri tarafından Taksim'den mezarının bulunduğu Aşiyan Mezarlığı'na kadar yapılan yürüyüş ile anıldı. Taksim'de toplanan Orhan Veli sevenleri, usta şairin çıkardığı 'Yaprak' isimli derginin ilk sayısının bulunduğu çerçeve ile şiirler okuyarak Aşiyan'a yürüyüşe geçti.

25 YILDIR SÜREN YÜRÜYÜŞ

13 kilometrelik yol boyunca Orhan Veli'nin şiirlerini okuyan katılımcılar, şairin heykelinin bulunduğu Aşiyan Parkı'na geldi. Burada Orhan Veli'nin heykelinin önünde şiirler okundu. 1996 yılından itibaren her yıl düzenlenen yürüyüş Orhan Veli'nin kabri başında son buldu.

"O HER SENE BENİM İÇİMDE ARTARAK BÜYÜYOR"Orhan Veli'yi çok benimsediğini ve bir yakını gibi gördüğünü söyleyen Şeref Özsoy "Buraya gelmek isteyen çok daha fazla insan var. Her sene öyleydi. En azından mezarının yeni halini sizler aracılığı ile onlara göstermiş oluyoruz. Onu o kadar çok benimsedim ki onu bir kardeş, bir yakınım gibi görüyorum. Ölmüş olsa bile şiirleriyle yaşıyor demek istemiyorum. Hep varmış gibi hissediyorum. O her sene benim içimde artarak büyüyor" dedi.

"BİZ HER SENE YÜRÜMEYE ORHAN VELİ'Yİ ANMAYA DEVAM EDİYORUZ"Deniz Özgür "Bu senenin ayrı bir anlamı var. Orhan Velinin 70'inci ölüm yıl dönümü. Bu seneye özel mezarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Bu güzel bir tasarım, güzel bir düzenleme oldu. Daha önce Orhan Veli'ye yakışmayan, orijinalini bozan bir mezar düzenlemesi yapılmıştı. İyi bir müdahale oldu. Bu açıdan memnunuz. Biz her sene yürümeye, şiirlerimizi okumaya ve Orhan Veli'yi anmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"YOL BOYUNCA ONU DÜŞÜNDÜM"İkinci defa yürüyüşe katılan Özge Ertem "Benim bu ikinci gelişim. Zaten yol boyunca onu düşündüm. Bu yürüyüş uzun zamandır yapılıyor ama benim de hayatımda ikinci defa gelerek bir gelenek olmuş oldu. İlk geldiğimde de aynı şeyi hissetmiştim. Hayattan hiç zaman alınamayan bir vakitte böyle bir sessizliği kendimize armağan ederek şiirleriyle onu anmak gerçekten iyi gelen bir duygu oldu. En çok hissettiğim hayattan alan alabilmek zaman alabilmek. Bu pandemi döneminde zaten birçok insan bu tür duygularla yüzleşti. Benim için de böyle bir fırsat oluyor" dedi.


Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında
Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orhan Veli Yürüyüşü 25. yılında - Son Dakika


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