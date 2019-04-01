Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Aykurt Zaferini Kutladı
1 saat önce
Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Aykurt zaferini kutladı Seçimi kazanan belediye başkanına annesi altın taktıBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seçim yarışını kazanan belediye başkan adayına annesi ödül olarak altın taktı.
Orhaneli
Belediye Başkan Adayı Ali Aykurt
zaferini kutladı
Seçimi kazanan belediye başkanına annesi altın taktı
BURSA - Bursa
'nın Orhaneli ilçesinde seçim yarışını kazanan belediye başkan adayına annesi ödül olarak altın taktı.
Cumhur İttifakının Orhaneli ilçesi adayı olarak seçime giren ve seçimi kazanan Ali Aykurt, seçim zaferini ilçe sakinleriyle birlikte büyük sevinçle kutladı. Başkan adayı zaferin ardından vatandaşlar tarafından konuşma yapacağı alana kadar omuzlarda taşındı. Burada Orhanelililere seslenen Ali Aykurt, "Bu görevi bize layık gördüğünüz için hepinize tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Orhaneli için çalışacağız, Orhaneli'nin yaşanabilir bir ilçe olması, ayrımcılığın olmadığı,huzur ve refah ilçesi olması, sağlayacağız. En önemlisi sizlerle beraber Orhaneli'mizi daha da güçlendireceğiz" dedi. Meydanda konuşma yapan Ali Aykurt'a annesi Şahsene hanım altın taktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:04 Kaynak: İHA
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