Orhaneli'de 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhaneli'de 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Orhaneli'de 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Orhaneli'de 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şükriye Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki Akile Kaya'nın yakınlarının jandarmaya ihbarda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ANDA ekipleri, dağlık kesimlerde ve dere kenarlarında arama çalışmaları yaptı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Orhaneli Orman İşletmesine ait drone ile havadan da arama yapıldı ancak şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Arama çalışmaları perşembe günü de sürecek.

Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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