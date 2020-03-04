Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı - Son Dakika

Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 30 üreticiye 250'şer gojiberry (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı.

Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 30 üreticiye 250'şer gojiberry (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik projesini hazırladığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Ha-Gel Birliği ile Orhaneli Belediyesi tarafından finanse edilen "Kurt Üzümü Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Ha-Gel Birlik Müdürü ve ilçe protokolünün katılımıyla fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende, 30 üreticiye 250'şer gojiberry fidanı verildi.

Proje sayesinde Orhaneli'nin Türkiye'nin en çok sayıda gojiberry üreticisi bulunan ilçesi olması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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