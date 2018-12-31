Orhaneli'de Fidan Dağıtımı

Orhaneli ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Orhaneli ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Orhaneli ilçesinde fıstık çamı, sedir, servi, palmiye türlerinden toplam bin fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte fidanlar kısa sürede dağıtıldı.



Programa, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Turan, Orman İşletme Müdürü Bora Turan da katıldı.

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