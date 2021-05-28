Orhaneli'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait demirleri çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Orhaneli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğüne ait demirleri çalan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dündar Mahallesinde bulunan ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne ait tohumlama alanını korumak maksadıyla tel çitte çevrili alanda kullanılan demir köşebentleri çalan şüpheliler Ü.T. (44) ile E.Ü. (41) İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde çalıntı malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.