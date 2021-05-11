Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor - Son Dakika

Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor

11.05.2021 17:24
Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor, System.String[]

Orhaneli Belediyesi'nin destek verdiği ve Orhanelili kadınların Orhan İli Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi'nde Ramazan Bereketi yaşanıyor.

Orhaneli Belediyesi'nin destek verdiği ve Orhanelili kadınların Orhan İli Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi'nde Ramazan Bereketi yaşanıyor. Girişimci kadınların Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırladıkları yeni ürünleri hem kooperatif merkezinde hem de bir alışveriş sitesinde satışa sunuluyor.

Orhaneli ilçesinde yaşayan ve ev ekonomilerine katkı sağlamak için bir araya gelerek yola çıkan kadın girişimciler, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un da desteği ile kurdukları Orhan İli Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi, ürünleriyle büyük ilgi görüyor. 23 resmi ortağı bulunan ve kurulduğu günden bu yana çok sayıda girişimci kadına ekmek kapısı oluşturan kooperatif, şimdi de Ramazan Bayramı'na özel 24 farklı organik ürünü daha satışa sundu. Bayram için özel olarak hazırlanan cevizli baklava, susamlı ve cevizli lokum çeşitleri ve ekşi maya ile hazırlanan köy ekmekleri ünlü satış sitelerindeki yerini aldı.

Başkandan ziyaret

Girişimci kadınlara her fırsatta destek veren Belediye Başkanı Ali Aykurt, başarılı kadınları ziyaret etti. Başkan Aykurt yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın bu başarıları bizleri onurlandırıyor. Ürettikleri ürünlerin hem internet ortamında hem de Tarihi Beyce Pazarı ve dükkanlarda rağbet görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Başarıları daim olsun. Kadınlarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi. - BURSA

Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor
Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor
Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor
Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor

Ramazan Bayramı, Ali Aykurt, Kooperatif, Orhaneli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orhaneli'de Ramazan Bereketi yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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