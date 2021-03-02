Orhaneli'de su kesintisi - Son Dakika

Orhaneli'de su kesintisi
02.03.2021 15:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhaneli ilçesi, Gazipaşa, Karabekirpaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Esentepe ve Üçyüzevler mahalleri ile civarında 03.03.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhaneli ilçesi, Gazipaşa, Karabekirpaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Esentepe ve Üçyüzevler mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Son Dakika F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı