Orhaneli'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhaneli ilçesi, Gazipaşa, Karabekirpaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Esentepe ve Üçyüzevler mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA