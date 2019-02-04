Orhaneli'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı
37 dakika önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. yönetimindeki 16 SH 312 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. KAZADA traktör sürücüsü Mehmet D. ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada