Son Dakika Haberleri: Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü

1 saat önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Orhaneli ilçesinde kırsal Akçabük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de  haber verildi. İhbar üzerine 3 arasöz ile ormanlık bölgeye gelen ekipler, örtü yangını olarak adlandırılan yangını büyümeden kısa süre söndürdü.


Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:44:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]