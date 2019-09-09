Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü
1 saat önce
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:29 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhaneli
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Orhaneli ilçesinde kırsal Akçabük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü
'ne de haber verildi. İhbar üzerine 3 arasöz ile ormanlık bölgeye gelen ekipler, örtü yangını olarak adlandırılan yangını büyümeden kısa süre söndürdü.
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