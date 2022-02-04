Orhaneli'den Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, toplanan 1 tır gıda malzemesi, Afganistan'a uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan kampanyada, 202 adet 50 kilogramlık un ve yaklaşık 150 erzak kolisi hazırlandı.

İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, ilçede toplanan yardımların Bursa'da diğer ilçeden gelen yardımlarla birleştirileceğini belirtti.

Bursa'dan da Ankara'ya gönderilecek yardımların Afganistan'a ulaştırılacağını aktaran Çandır, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, kendi yaptıkları salça, pekmez, reçel, turşu, bahçelerinde ürettikleri fasulye, nohut gibi gıdaları paylaşma yarışına girdi." dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un da katıldığı törende, Çandır'ın dua etmesinin ardından tır, dualarla yola çıktı.