Son Dakika Haberleri: Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

1 saat önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayramda ishal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Orhaneli'nde 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, System.String[]
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayramda ishal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Orhaneli ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde dün ve bugün bazı kişiler rahatsızlandı. İshal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bazılarına serum tedavisi uygulanırken, bazılarına ise ayakta müdahale edildi. 
Hastane yetkilileri, her yıl, Ramazan Bayramı'nda yörede benzer şikayetlerin görüldüğünü belirtti.
Bu arada tedbir amaçlı incelenmek üzere içme sularından numuneler alındı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
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