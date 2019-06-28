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Orhaneli'nde festivale coşkusu

20 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Karagöz Kültür Şenlikleri başladı.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Karagöz Kültür Şenlikleri başladı.

Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 28'ncisi düzenlenen Karagöz Kültür festivali 29-30 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de Karagöz Kültür Şenlikleri Ahududu, Yaban Mersini, Çilek ve Kiraz Festivali olarak yapılacak şenliğe ünlü sanatçılar renk katacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Oksijenin, sessizliğin, tabiatın, huzurun en güzel yeri olan Orhaneli'mizde bu hafta sonu 29-30 Haziranda 28. Karagöz Kültür Şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Daha önceki dönemlerde çilek ve kiraz festivali olarak yapılan şenliklere bu yıl çiftçilerimizin yeni üretim ve gelir kaynağı olan ahududu ve yaban mersini de ekledik. Çilek, kiraz, yaban mersini ve ahududu ile festivalimizde Orhaneli'mize katma değer sağlamak istiyoruz. Ürünlerimizi ve yöremizin markalarını halkla buluşturacağız. Ayrıca yöremizde ilk kez yapılacak olan halk pikniğinde 29 Haziran Cumartesi günü vatandaşlarımızla buluşacak. Bütün çocuklarımız davetli. Çocuklarımız için eğlence ve oyun, ve konserler hazırladık., aileleriyle beraber piknik yapacaklar. 30 haziran Pazar günü protokol ve halk katılacak" dedi.

Pazar günü yaban mersini, ahududu, çilek ve kiraz yetiştiriciliği dalında en iyi yetiştiricilere ödüller verilecek. Mustafa Ceceli, Kolpa ve Aslı Güngör festivalde sahne alacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Yaban, Orhaneli, Güncel
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