Orhaneli'nde korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ahşap evde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Şükriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sefer Yiğit'e ait ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına köylüler ve Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevleri diğer evlere sirayet etmede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahşap evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA