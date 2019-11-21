Orhaneli'nde su kesintisi
7 saat önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gazipaşa, 300 Evler, Karabekirpaşa, Esentepe, Fevzipaşa, İsmetpaşa (Merkez) mahallelerinde ve civarında 25.11.2019 tarihinde 08.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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