Son Dakika Haberleri: Orhaneli'nde su kesintisi
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Orhaneli'nde su kesintisi

7 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gazipaşa, 300 Evler, Karabekirpaşa, Esentepe, Fevzipaşa, İsmetpaşa (Merkez) mahallelerinde ve civarında 25.11.2019 tarihinde 08.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Orhaneli, Gazipaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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