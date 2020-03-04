Orhanelili çiftçilere 7 bin 500 kurt üzümü fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 30 çiftçiye 30 dönüme dikilecek kurt üzümü fidanı hibe edildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile çiftçiye destek kapsamında planlanan hibe projede, toplam 30 çiftçiye 30 dönüme dikilecek gojibery (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı. Orhaneli Belediyesi bahçesinde yapılan törene Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Tarım Müdür V. Osman Yorulmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvancılık Geliştirme Birliği Başkanı, Zafer Baysal, Büyükşehir Belediye HAGEL encümen üyesi Mustafa Toksöz, protokol mensupları ve çiftçiler katıldı. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Osman Yorulmaz, "İlçemizdeki başta kaymakamlığımız olmak üzere diğer kurumlar ile beraber bu alanda projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu projelerin bir ayağı olan kurt üzümü yetiştiriciliğinin dağ yöremizde arttırılması için çalışmalar sürüyor. Teknik projesini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırladığımız, uygulayıcılığını Orhaneli Belediyesi ile birlikte yürüteceğimiz projenin finansmanını Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve kalan bir kısmını Orhaneli Belediyesi karşılayacak. Bu projeyi yürütmeye bugün başlıyoruz. Orhaneli'mizde 30 çiftçimiz kurt üzümü üretimi ve yetiştiriciliğine başlayacak. Onlara ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte bütün bakım işlerinde, sulamasında, gübrelemesinde, budamasında her türlü desteği vereceğiz" dedi.



Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da yaptığı konuşmada, "Geleceğimiz için tarımla ilgilenmemiz gerekiyor. Bizler bu makamlara geldiğimiz ilk günden itibaren köylüler bizim baş tacımız dedik ve çiftçimizin üretmiş olduğu ürünleri pazarda satabilmeleri için işgaliye ücretlerini kaldırarak köylümüze ne kadar değer verdiğimizi gösterdik. Türkiye olarak toprağa değer vermemiz gerekiyor, tarımla ilgili politikalarımızı özellikle yerelden çok net olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Toplam 30 çiftçiye 7 bin 500 adet gojibery (kurt üzümü) fidanı verilirken, önümüzdeki günlerde talepler doğrultusunda bluebery (yaban mersini) fidanları da ücretsiz verilecek. - BURSA