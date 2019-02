Orhanelispor Şampiyon Oldu

U17 Klasman 3. Grupta mücadele eden Orhanelispor şampiyon oldu.

Zirve mücadelesi veren Orhanelispor, kendi evinde Kanalboyu Nilüfersporu konuk etti. Kanalboyu Nilüfersporu 3-1'lik net bir skorla yenerek şampiyonluğunu ilan eden Orhanelispor'lu futbolcular, maç sonrası şampiyonluk sevincini yaşadı.



Orhaneli Belediye Başkanı ve Orhanelispor Kulüp Başkanı İrfan Tatlıoğlu, şampiyonluk coşkusunu yaşatan futbolcuları kutlayarak, "Gece gündüz mücadele ederek buralara geldiler. Futboldaki bütün olumsuzluklara rağmen yılmayıp daha çok çalışarak şampiyonluğa ulaştılar. Teker teker hepsini kutluyorum. Gençlerimizin başarılı olmasında emeği geçen bütün hocalarına, teknik heyete ve bu gençlere ağabeylik yapıp başarılı olmaları için çalışan bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. Bizler bu gençlere çok güvendik ve elimizdeki imkanlar doğrultusunda her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Görüyorum ki gençler bu yolda daha başarılı olup Orhanelispor U17 olarak gelecek sezonda da başarılı olmak için çalışmaya devam edip en iyi şekilde mücadeleye devam edecekler" diye konuştu.



Orhanelispor U17 Teknik Direktörü Halil İbrahim Yurtseven, şampiyonluktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, "Çok iyi bir aile ortamımız oldu. Futbolcu kardeşlerim başta olmak üzere kulüp Başkanımız İrfan Tatlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin arkasında oldu bize başkanlık değil ağabeylik ve babalık yaptı. Her türlü ortamı ve desteği bize sağladı. Bizler de başkanımızın bize göstermiş olduğu bu ilgiyi boşa çıkartmamak için futbolcu kardeşlerimiz ile birlikte inandık ve çalıştık. Bu çalışmanın mükafatı olarak da bu güzel mutluluğa ulaştık ve şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayıp maçımızı takip eden Orhanelispor sevdalısı taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.



U17 Klasman 3.gurubunda mücadele eden Orhanelispor oynadığı toplam 16 maçta, 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ligi 38 puanla tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. - BURSA

