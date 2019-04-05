Orhangazi Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı
1 saat önce
AK Parti'den Orhangazi Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aydın'a mazbatası verildi.
AK Parti
'den Orhangazi
Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aydın
'a mazbatası verildi.
Orhangazi Adliyesinde düzenlenen törende, Aydın ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Aydın'a, mazbatasını Orhangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Meliha İpek verdi.
Törene, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ
, MHP
Orhangazi İlçe Başkanı Necati Güneş de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:44 Kaynak: AA
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