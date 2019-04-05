Son Dakika Haberleri: Orhangazi Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı

Orhangazi Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Orhangazi Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aydın'a mazbatası verildi.

Orhangazi Belediye Başkanı Aydın Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Orhangazi Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Aydın'a mazbatası verildi.

Orhangazi Adliyesinde düzenlenen törende, Aydın ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Aydın'a, mazbatasını Orhangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Meliha İpek verdi.

Törene, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, MHP Orhangazi İlçe Başkanı Necati Güneş de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:44 Kaynak: AA

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