Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

08.11.2020 15:37
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, halsizlik şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavi sürecinin başladığını bildirdi.

Süreç boyunca telefonlara cevap veremeyeceğini belirten Aydın, "Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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