BTSO Başkanı Burkay da korona virüse yakalandı - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay sosyal medya hesabından korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Burkay, "Değerli dostlarım, yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok şükür sağlık durumum oldukça iyi. Tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca tedavimi ve çalışmalarımı evimden sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi. - BURSA