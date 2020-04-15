Orhangazi Belediyesi karantinaya alındı - Son Dakika

Orhangazi Belediyesi girişinde bulunan danışmalardaki bir görevli personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı Orhangazi Belediyesi hizmet binasına vatandaş girişleri kapatıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan personel hastanede kontrol altına alındı. Filyasyon ekibinin belirlediği yaklaşık 10 kişi de kendilerini karantinaya almaları uyarısıyla evlerine gönderildi.



Orhangazi Belediyesi hizmet binasında giriş bölümündeki danışmada çalışan bir personelde korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Orhangazi Belediyesi vatandaş girişlerine kapatıldı.



Alınan bilgilere göre belediye hizmet binasının girişindeki danışma biriminde çalışan geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Hastanedeki ilk korona testi negatif çıkan personele bugün yeniden test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkına personel hastanede kontrol altına alındı.



Orhangazi Belediyesi Ak Masalar biriminde görevli personelin korona virüs testi pozitif çıkınca belediye hizmet binasında tedbir alındı. Belediye girişleri vatandaşa kapatıldı. Ana kapıda görevlendirilen zabıta memuru belediye hizmet binasına gelen vatandaşların başvurularını girişte alıp telefonla birimlere aktarıyor, telefonla çözülemeyen konularda ise birimlerden personel giriş kapısına gelecek.



Virüs testleri pozitif çıkan personel hastanede tedavi altına alınırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen filyasyon ekibi de personel ile görüşerek, son günlerde görüştüğü kişilerin isimlerini aldı. Yaklaşık Belediye personeli kendilerine karantinaya almaları gerektiği bildirilerek evlerine gönderildi. Ev karantinasına gönderilen personele herhangi bir semptom belirtisinde maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri uyarısı yapıldı. - BURSA