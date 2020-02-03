Orhangazi-Bursa karayolunda 2 TIR ve 1 tankerli zincirleme kaza - Son Dakika
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Orhangazi-Bursa karayolunda 2 TIR ve 1 tankerli zincirleme kaza

6 saat önce

Bursa karayolu üzerinde 2 TIR ve 1 tanker zincirleme kazaya karıştı.

Orhangazi-Bursa karayolunda 2 TIR ve 1 tankerli zincirleme kaza, System.String[]

ORHANGAZİ- Bursa karayolu üzerinde 2 TIR ve 1 tanker zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden biri sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa istikametine doğru giden inşaat demiri yüklü Hakan İzmir (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Harun Bayar (45) idaresindeki 13 ED 933 plakalı bir başka TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte Harun Bayar yönetimindeki TIR da, önündeki Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Zincirleme kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TIR'DA SIKIŞTI

Kaza sonrasında en sonda bulunan sürücüsü Hakan İzmir, hurdaya dönen demir yüklü TIR'da sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda Hakan İzmir, TIR'dan çıkarıldı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda uzun kuyruklar oluştu ve Bursa istikametinde trafik tek şeritten verildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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