Orhangazi'de aynı yerde peş peşe iki trafik kazası - Son Dakika

Ağır yaralanan Dinç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Otoban görevlilerinin yola işaretleme aracı yerleştirdiği esnada, İstanbul istikametine seyreden Abdülkadir Fatih B. (38) idaresindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil, önce yolda temizlik yapan Bahtiyar Dinç'e (42), ardından bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine trafik ve otoban güvenlik ekipleri sevk edildi.

İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda, Orhangazi Tüneli yakınında İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolde çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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