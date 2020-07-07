Orhangazi'de bahçede otururken koluna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bahçede otururken yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Arapzade Mahallesi Barış Caddesi'ndeki amcasının evine gelen Meltem A. (33), yakınlarıyla bahçede otururken kolunda sızı hissetti.
Kolundan kan geldiğini fark eden kadının yaralandığını gören yakınları onu Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Meryem A, hastanedeki müdahalesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
Rastgele açılan ateş sonucu meydana geldiği belirlenen olayın failinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.