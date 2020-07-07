Orhangazi'de bahçede otururken koluna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika

Rastgele açılan ateş sonucu meydana geldiği belirlenen olayın failinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Meryem A, hastanedeki müdahalesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Kolundan kan geldiğini fark eden kadının yaralandığını gören yakınları onu Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde, bahçede otururken yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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