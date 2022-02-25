Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı

25.02.2022 16:44
Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi Kocaeli'de yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi Kocaeli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Turist Yolu Caddesi'nde bir apartmandan çıkan Oğuzhan S'nin (26), bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 zanlıdan Oğuzhan S. (27) ve Serkan A'yı (24) Kocaeli'de yakaladı. Şüphelileri sorgulamak üzere Orhangazi'ye getiren emniyet güçleri diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada olayın alacak-verecek meselesiyle gerçekleştirildiği ve yaralı Oğuzhan S'nin Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bıçaklı saldırganlar yakalandı Bıçaklı saldırganlar yakalandı Hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı Hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

Orhangazi, Kocaeli, turist, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:51:41. #1.11#
SON DAKİKA: Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement