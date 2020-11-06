Orhangazi'de çaldığı jeneratörü sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çaldığı jeneratörü internetten sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde yaşayan S.E'ye ait jeneratör kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

S.E'nin haber vermesi üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler jeneratörün K.E. tarafından çekiciyle çalınarak internet üzerinden İstanbul'daki bir iş yerine 40 bin lira karşılığında satıldığını belirledi.

Gözaltına alınan K.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.