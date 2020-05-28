Orhangazi'de camiler cuma namazı için temizlendi - Son Dakika

Orhangazi Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında yarın yeniden ibadete açılacak camileri dezenfekte etti.

Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki Gazi Orhanbey Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Ahmet Yesevi Camisi, Hz. Ebubekir Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin avlularında yıkama çalışması yaptı.

Ayrıca İmam Hatip Ortaokulu bahçesiyle Orkent ve TOKİ pazar yerlerinde de dezenfekte çalışması yürüten ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra diğer mahallelerde de belirlenen 28 cami avlusunda dezenfekte çalışması yaparak camileri hazır hale getirecek.

Ekipler, öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak olan cami içlerinde de temizlik ve ilaçlama çalışması yürütüyor.