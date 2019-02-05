Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Çay, Simit 2,75 Tl

Orhangazi'de Çay, Simit 2,75 Tl

1 saat önce

ORHANGAZİ Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kahvehanelerin çay ve kahve fiyatlarına zam talebini onayladı.

Orhangazi'de Çay, Simit 2,75 Tl, System.String[]
ORHANGAZİ Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kahvehanelerin çay ve kahve fiyatlarına zam talebini onayladı. 1 TL'den satılan bir bardak çay 1,25 TL, 2 TL'den satılan bir fincan kahve 2,5 TL olurken, fırınlar da simit fiyatını 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltti.

Orhangazi'de kahvehane ve çay ocağı işleten esnaf, bir süre önce Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na başvurarak, çay ve kahve fiyatlarına zam istedi. Oda talebi yerinde buldu ve çay ile kahve fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamla 1 TL'den satılan bir bardak çay 1,25 TL, 2 TL'den satılan bir fincan kahve 2,5 TL oldu. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

SİMİT DE ZAMLANDI

Orhangazi'de faaliyet gösteren fırınlar da simit fiyatını 1,25 TL'den 1,5 TL'ye çıkardı. Simitteki zamlı tarife 2 Şubat'ta uygulamaya konuldu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:50 Kaynak: DHA

Orhangazi, Ekonomi
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