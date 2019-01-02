Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Ekmeğe Zam

Orhangazi'de Ekmeğe Zam

52 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce alınan zam kararı, yeni yılla birlikte uygulanmaya başlandı.

Orhangazi'de Ekmeğe Zam, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce alınan zam kararı, yeni yılla birlikte uygulanmaya başlandı. Buna göre, daha önce 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zamla 1,5 TL oldu. 

Orhangazi'de, yaklaşık 5 ay önce Esnaf Odaları Birliği ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın onayıyla alınan ekmeğe zam kararı, yeni yılda uygulamaya koyuldu. Orhangazi'de daha önce 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1,5 TL'ye çıktı. Orhangazili fırıncılar; son 6 ayda una, mayaya, elektriğe ve doğal gaza yapılan zamları gerekçe gösterdi. İlçedeki bir fırıncı, "Yaklaşık 5 ay önce zam kararı almış; ancak o dönemde uygulamaya sokmamıştık. Artan maliyetler nedeniyle artık ekmek zammını uygulamak zorunda kaldık" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Bursa, Orhangazi, Ekonomi
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