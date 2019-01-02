Orhangazi'de Ekmeğe Zam

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Sanayici, Girişimci ve Araştırmacıya 5,6 Milyar TL Destek Bütçesi Kullandırılacak

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar