Orhangazi'de Ev Yangını
38 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bir binanın birinci katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bir binanın birinci katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Tekke Mahallesi
'nde iki katlı bir binanın alt katında yalnız yaşayan Recep Şirin, küçük yaşlardaki iki yeğenini içeride bırakarak üst kattaki kardeşinin dairesine çıktı.
Bir süre sonra evinden dumanlar yükseldiğini fark eden Şirin, aşağı inerek yeğenlerini tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın, binanın birinci katındaki dairenin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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