Orhangazi'de ev yangını

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Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor

24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar