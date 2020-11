Orhangazi'de feci kaza - Son Dakika

Orhangazi'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaşlı adam ile yanındaki 2 kadın ağır yaralandı. Kaza sonrasında araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü İbrahim Can hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Orhangazi'de şehir merkezi ana yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Can (61) idaresindeki 16 VJ 334 plakalı otomobil İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi İznik kavşağı yakınlarında yavaşlayan trafikte duran Urhan Kureş (55) idaresindeki 34 UU 2563 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can ile birlikte otomobilde bulunan Kaniye Sezgin (51) ve Ayşin Turan (49) yaralandı. Yaralılardan Kaniye Sezgin ve Ayşin Turan çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılırken, otomobil içinde sıkışan sürücü İbrahim Can, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araç içinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevkedildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan İbrahim Can ile Kaniye Sezgin Orhangazi Devlet Hastanesine, Ayşin Turan ise Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Sürücü kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Can burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alan İbrahim Can'ın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili savcılık ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - BURSA