Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı traktörün freni boşalması nedeniyle hızla giden araçtan atlayarak asfalta başını çarpan sürücü ağır yaralandı.

Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı traktörün freni boşalması nedeniyle hızla giden araçtan atlayarak asfalta başını çarpan sürücü ağır yaralandı.

Keramet Mahallesi'nde 16 PS 087 plakalı traktörüyle ana yola doğru seyreden Resul Yıldız (51), aracın frenlerinin tutmadığını fark etti. Bir süre traktörü durdurmak için çaba harcayan Yıldız, hızla zeytinliğe yönelen araçtan atladı.

Başını asfalta çarparak yaralanan Yıldız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Resul Yıldız, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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