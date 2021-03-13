Orhangazi'de iş kazasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

Orhangazi'de iş kazasında bir işçi yaralandı
13.03.2021 13:11
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu işçi, üzerine yaklaşık 300 kilogramlık helezon makinesinin devrilmesi sonucu yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu işçi, üzerine yaklaşık 300 kilogramlık helezon makinesinin devrilmesi sonucu yaralandı.
Eski Mezbahane yakınındaki hayvan çiftliğinde çalışan Afgan asıllı Pervis Nasuri (25), üzerine makinenin devrilmesi nedeniyle yaralanarak sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
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