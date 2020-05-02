Orhangazi'de kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir trafodan kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Ö. (35) ve Semih İ. (22), Yeniköy Mahallesi'ndeki bir trafodan kablo ve sac plaka çalarak araçla kaçtı.

Yalova istikametine seyreden şüphelilerin kullandığı kamyonet, yolda jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçtaki malzemelerin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal ettikleri gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.