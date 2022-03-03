Orhangazi'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fahrettin Özdemir'in (73) kullandığı 16 BCH 901 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolunun Çeltikçi Kavşağı mevkisi yakınında önünde seyreden Cemil Başkan (56) idaresindeki 16 RK 132 plakalı kamyona çarptı.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Özdemir için olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Özdemir, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.