Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Kamyonet Çaldı, Gemlik'te Yakalandı

Orhangazi'de Kamyonet Çaldı, Gemlik'te Yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Orhangazi'de Kamyonet Çaldı, Gemlik'te Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Orhangazi ilçesinde dün sabah, park halindeki 26 UA 080 plakalı kamyonet çalındı. Sabah uyandığında evinin önündeki aracını göremeyen sahibi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, aracın hırsızlık gibi bazı suçlardan hüküm giyen ve bir süre önce cezasını çektiği yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla N.Y., Gemlik ilçesinde çaldığı aracın içinde yakalandı. 

Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan N.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı

TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı Evine Hırsız Girdi Diye Geldi, Bacağından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Kamyonet Çaldı, Gemlik'te Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]