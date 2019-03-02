Orhangazi'de Kamyonet Çaldı, Gemlik'te Yakalandı
1 saat önce
BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Orhangazi
ilçesinde dün sabah, park halindeki 26 UA 080 plakalı kamyonet çalındı. Sabah
uyandığında evinin önündeki aracını göremeyen sahibi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, aracın hırsızlık gibi bazı suçlardan hüküm giyen ve bir süre önce cezasını çektiği yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla N.Y., Gemlik ilçesinde çaldığı aracın içinde yakalandı. Araç
sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan N.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:36 Kaynak: DHA
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