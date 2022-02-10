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Orhangazi'de kamyonlardan akü hırsızlığı - Son Dakika

Orhangazi'de kamyonlardan akü hırsızlığı

10.02.2022 10:45
Orhangazi'de kamyonlardan akü hırsızlığı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki 4 kamyonun aküleri çalındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki 4 kamyonun aküleri çalındı.

Polise, Muradiye Mahallesi'nde eski Damperli Kamyoncular Kooperatifi Parkı'ndaki 3, DSİ Kanal Yolu Caddesi'nde bulunan bir kamyonun akülerinin yerinden sökülerek çalındığı ihbar edildi.

Gece saatlerinde yaşanan olay, kamyon sahiplerinin sabah işlerine gitmek için araçlarının yanına geldiğinde ortaya çıktı.

Olay yerlerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orhangazi'de kamyonlardan akü hırsızlığı - Son Dakika


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