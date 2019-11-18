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Orhangazi'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı
6 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
T.D. (27) idaresindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, Siteler mevkisi Güneş Sokağı'nda kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Araç, bahçe duvarına da çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Bulut, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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