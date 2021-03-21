Orhangazi'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi Terminali girişi yakınında Tekin Elitaş (38) idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Turcan Tuğral'ın (45) kullandığı 34 PAV 98 plakalı kamyona yanından çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki bir otomobil ile minibüse çarparak durabildi.

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