Orhangazi'de Kumar Operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda, 9 kişi hakkında işlem yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bir mahalledeki spor kulübünün lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.



Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, H.D, M.D, Ö.Ş, N.M, O.K, S.Ü, İ.U. ve E.D tombala oynarken yakalandı.



Tombala kağıtları ve pullara el konulduğu, lokali işleten E.Ç. ile tombala oynayan 8 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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