Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı - Son Dakika

Mısırdan nişasta bazlı şeker üretimi yapan Amerikan menşeli firmanın Orhangazi ilçesinde kurduğu fabrikanın uygulama imar planının Bursa 2. İdare Mahkemesince iptal edildiği bildirildi.

Bursa Barosundan yapılan yazılı açıklamada, imar planının iptali için 2009 yılında Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Erol Çiçek, dönemin Orhangazi Temsilcisi Sedat Ata ve şu anki temsilcisi Öznur Çiçek ile Fikret Günay, Erdinç Yalamaoğlu, Mehmet Yalamaoğlu, Yakup Başaran ve Metin Uslu tarafından dava açıldığı hatırlatıldı.

Cargill AŞ'nin, Orhangazi'de kurulu mısır işleme tesisi için Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun geçici 4. maddesinden yararlanmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğu, bu müracaat üzerine 16 Mart 2009'da bir yazıyla "tarım dışı arazi kullanım izni" verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu izne karşı Bursa Barosu öncülüğünde açılan dava da halen devam ederken, Bursa 2. İdare Mahkemesinin en son iptal kararı verdiği imar planı bu izne dayanılarak onaylanmıştı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 11 yıl sonra verdiği kararının gerekçesinde, yasanın geçici 4. maddesi ile 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı hükümlerinin 4.20'nci maddesi doğrultusunda hazırlanıp onaylandığı, anılan Çevre Düzeni Planı'nın ise mahkemece iptal edildiği görüldüğünden, dayanağı plan iptal edilen iş bu davaya konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına dair İl Genel Meclisinin 7 Temmuz 2009 gün ve 2009-240 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."