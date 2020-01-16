Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı - Son Dakika

Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı

6 saat önce

Mısırdan nişasta bazlı şeker üretimi yapan Amerikan menşeli firmanın Orhangazi ilçesinde kurduğu fabrikanın uygulama imar planının Bursa 2. İdare Mahkemesince iptal edildiği bildirildi.

Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı, System.String[]

Mısırdan nişasta bazlı şeker üretimi yapan Amerikan menşeli firmanın Orhangazi ilçesinde kurduğu fabrikanın uygulama imar planının Bursa 2. İdare Mahkemesince iptal edildiği bildirildi.

Bursa Barosundan yapılan yazılı açıklamada, imar planının iptali için 2009 yılında Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Erol Çiçek, dönemin Orhangazi Temsilcisi Sedat Ata ve şu anki temsilcisi Öznur Çiçek ile Fikret Günay, Erdinç Yalamaoğlu, Mehmet Yalamaoğlu, Yakup Başaran ve Metin Uslu tarafından dava açıldığı hatırlatıldı.

Cargill AŞ'nin, Orhangazi'de kurulu mısır işleme tesisi için Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun geçici 4. maddesinden yararlanmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğu, bu müracaat üzerine 16 Mart 2009'da bir yazıyla "tarım dışı arazi kullanım izni" verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu izne karşı Bursa Barosu öncülüğünde açılan dava da halen devam ederken, Bursa 2. İdare Mahkemesinin en son iptal kararı verdiği imar planı bu izne dayanılarak onaylanmıştı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 11 yıl sonra verdiği kararının gerekçesinde, yasanın geçici 4. maddesi ile 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı hükümlerinin 4.20'nci maddesi doğrultusunda hazırlanıp onaylandığı, anılan Çevre Düzeni Planı'nın ise mahkemece iptal edildiği görüldüğünden, dayanağı plan iptal edilen iş bu davaya konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına dair İl Genel Meclisinin 7 Temmuz 2009 gün ve 2009-240 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhangazi'de mısır işleme tesisinin imar planına iptal kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]