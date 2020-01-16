Orhangazi'de okuma yazma kursları devam ediyor - Son Dakika
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Orhangazi'de okuma yazma kursları devam ediyor

6 saat önce

Orhangazi ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursların devam ettiği belirtildi.

Orhangazi'de okuma yazma kursları devam ediyor, System.String[]

Orhangazi ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursların devam ettiği belirtildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Orhangazi Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ve Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Kuzu, muhtarlarla bir araya geldi.

Merkezde açılan kurslar konusunda en önemli paydaşlarından birinin mahalle muhtarları olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitimi Müdürü Karatosun, vatandaşların katılımını artırmak için muhtarlardan destek istedi.

Karatosun okuma yazma kurslarının devam ettiğini belirterek, bu kurslara katılımın daha da artırılması için muhtarların konuya daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade etti.

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Kuzu da geçen yıl 52 okuma yazma kursu açtıklarını, 210 kursiyere okuma yazma öğrettiklerini kaydetti.

Orhangazi, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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